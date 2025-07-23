كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة المنيا، بعد تورطهما في وقائع نصب واحتيال استهدفت عددًا من المواطنين، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، والاستيلاء على بياناتهم البنكية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمَين قاما بالتواصل مع الضحايا هاتفياً، وأوهموهما بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم حصلا منهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 6 وقائع نصب بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.