إيلون ماسك يعترف بإنشاء شركة "سبيس إكس" للقاء كائنات فضائية

كتب : مصراوي

08:01 ص 13/01/2026 تعديل في 09:47 ص

سبيس إكس

وكالات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن هدف شركته "سبيس إكس"، هو السفر إلى أنظمة نجمية أخرى حيث يمكن للبشرية أن تلتقي بكائنات فضائية.

قال ماسك في ولاية تكساس الأمريكية: "سأخبركم ما هو هدف شركة سبيس إكس، نريد أن نجعل ستار تريك حقيقة واقعة، إنها ليست دائما خيالا علميا، بل ستصبح يوما ما حقيقة علمية".

ووصف رجل الأعمال مستقبل شركته على النحو التالي: "سفن فضائية ضخمة تشق مساحات شاسعة من الفضاء، ويسافر الناس إلى كواكب أخرى، وإلى القمر".

وأضاف: "في نهاية المطاف إلى أنظمة نجمية أخرى حيث قد نلتقي بكائنات فضائية أو نكتشف حضارات فضائية".

يذكر أن وزير الحرب بيت هيجسيث قد قام في وقت سابق بزيارة قاعدة "سبيس إكس" في الولاية.

وأسس ماسك شركة "سبيس إكس" في عام 2002، وفقا لروسيا اليوم.

سبيس إكس إيلون ماسك كائنات فضائية

