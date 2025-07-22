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بعد تداول فيديو صادم.. ضبط عاطل هدد المواطنين بعصا وسلاح في بنها

12:33 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

ضبط عاطل

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال البلطجة ويُلوّح بعصا خشبية في إحدى قرى محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، وبفحص الواقعة، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل – مقيم بإحدى القرى التابعة لبنها بمحافظة القليوبية)، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية الظاهرة بالفيديو، بالإضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع (فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


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