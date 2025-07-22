كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 121.848 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3364 سائقًا لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 335 حالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1043 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 254 سائقًا، ثبت تعاطي 20 سائقًا للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 30 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على سيارتين لمخالفتهما القوانين المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق.

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