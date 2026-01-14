أكدت كلية الألسن بجامعة سوهاج التزامها الكامل بالقواعد واللوائح القانونية والأكاديمية المنظمة للعمل الجامعي، وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون أي تمييز، جاء ذلك إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات بشأن التعيينات بقسم اللغة الفارسية، وحرصاً من إدارة الكلية على توضيح الحقائق وتفنيد أي معلومات غير دقيقة.

جاء ذلك في معرض رد الكلية، على ما أُثير مؤخرًا بشأن عدم تعيين طالبة حاصلة على المركز الأول بقسم اللغة الفارسية معيدة بالقسم.

وتوضح الكلية أن تعيين المعيدين يتم وفق ما يُعرف بـ"الخطة الخمسية"، وهي خطة قانونية ملزمة تعد كل خمس سنوات، وتقر من مجلس القسم المختص، ثم تعتمد من مجلس الكلية ومجلس الجامعة، ولا يجوز تعديلها أو الخروج عنها بعد اعتمادها رسمياً.

وتشير الكلية في البيان الصادر عن عميدها إلى أن الخطة الخمسية الحالية المعمول بها تغطي الفترة من العام الجامعي 2020/2021 وحتى 2024/2025، وقد جرى اعتمادها من مجلس الجامعة منذ خمس سنوات، أي قبل التحاق الطلاب المعنيين بالدراسة بالكلية، وهو ما يؤكد أنها وضعت وفق أسس موضوعية ثابتة، وبما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، ويقطع الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالاعتبارات الأكاديمية، توضح الكلية أن قسم اللغة الفارسية يضم حالياً 52 طالباً موزعين على الفرق الدراسية الأربع، بمتوسط نحو 15 طالباً في كل فرقة، في حين يعمل بالقسم 5 معيدين، وهي نسبة تفوق المعايير والنسب التي حددتها اللوائح المنظمة بالجامعات المصرية وقواعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتؤكد كلية الألسن بجامعة سوهاج أن الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة لا يعد إجراءً إدارياً فحسب، وإنما هو تطبيق سليم للقانون وللضوابط المؤسسية التي تكفل العدالة بين الطلاب، وتضمن حسن سير العملية التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية المعتمدة رسمياً، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو غير موضوعية.