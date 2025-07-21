الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 1193 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون، حيث نفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1083 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، فيما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 1193 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط الخارجين عن القانون.

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