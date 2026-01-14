إعلان

عيب كده ميصحش.. إصابة 4 طلاب في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

01:50 م 14/01/2026

مشاجرة طلاب ارشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن إصابة 4 طلاب بإصابات متفرقة اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بعد معاتبة أحدهم لآخرين بسبب معاكسة فتاة بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا لمكان البلاغ.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت عندما كانت الفتاة تسير مع أحد الطلاب المصابين، فقام آخر بمعاكستها، فعاتبه الشاب قائلاً: "عيب كده ميصحش"، لتنشب مشادة كلامية بينهما تتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرون، وأسفرت عن إصابة 4 طلاب.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة طلاب معاكسة فتاة قسم شرطة أول أكتوبر

