رقص خادش للحياء.. ضبط بلوجر لنشر فيديوهات مخلة لزيادة المشاهدات بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:15 م 14/01/2026 تعديل في 02:15 م

المتهم

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا خادشًا للحياء وألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

