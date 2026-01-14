إعلان

3 مصابين.. مشاجرة عنيفة في محل بالقاهرة والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب : علاء عمران

02:22 م 14/01/2026 تعديل في 02:23 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي بعض الأشخاص على أحد المحال التجارية بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء، أن الفحص أظهر عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأن الواقعة كانت مشاجرة بين طرفين:الطرف الأول: 3 أشخاص بينهم مالك المحل، واثنان مصابان بجروح في اليد، والطرف الثاني: مالك محل وإثنان آخران، أحدهم مصاب بجرح قطعي في القدم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات أن سبب المشاجرة خلاف حول أولوية البيع والشراء، وتمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

