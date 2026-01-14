إعلان

كانت بتلعب.. غرق طفلة أجنبية في حمام سباحة بكومبوند في 6 أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

01:54 م 14/01/2026

لقيت طفلة أجنبية الجنسية، مصرعها غرقًا داخل حمام سباحة بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول الطفلة جثة هامدة نتيجة اختناق بالغرق (اسفكسيا الغرق)، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأثناء لهوها داخل حمام السباحة، ولعدم إجادتها السباحة، فارقت الحياة غرقًا.
تم نقل جثمان الطفلة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

غرق طفلة حمام سباحة مدينة 6 أكتوبر

