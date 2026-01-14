إعلان

إخلاء سبيل صانعة محتوى بكفالة 10 آلاف بعد اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء

كتب : صابر المحلاوي

03:20 م 14/01/2026

اخلاء سبيل

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل صانعة محتوى بكفالة 10 آلاف جنيه، عقب اتهامها بالإساءة للقيم المجتمعية من خلال بث مقاطع فيديو خليعة وخادشة للحياء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق تحريز هاتف المتهمة لفحصه وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لتفريغ محتواه والتحقق من ارتكابها للواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمة أثناء نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها تتضمن رقصًا خادشًا للحياء.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة نشرت هذه الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وبما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واعترفت بالاتهامات المنسوبة إليها.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخلاء سبيل صانعة محتوى بث فيديوهات خادشة للحياء النيابة العامة بالشيخ زايد

