في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 293 قضية مخدرات و72 ألف حكم قضائي

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

وخلال 24 ساعة، نجحت الحملات في ضبط 293 قضية مخدرات بحوزة 328 متهمًا، شملت كميات كبيرة من الحشيش، والهيروين، والبانجو، والشابو، والآيس، إلى جانب 2.265 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 134 قطعة سلاح ناري، بينها بنادق آلية وخرطوش، و252 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب ضبط 12 متهمًا في قضايا بلطجة، و9 متهمين هاربين، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا حادثين متنوعين.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 72.580 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 258 دراجة نارية مخالفة، و23.017 مخالفة مرورية، فيما كشفت نتائج فحص 61 سائقًا على الطرق السريعة عن تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.