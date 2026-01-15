إيران تقدم توضيحا عن المظاهرات للرئيس الأمريكي.. فماذا قالت؟

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن عناصر إرهابية قادمة من الخارج دخلت إلى الاحتجاجات وبدأت بإطلاق النار على قوات الشرطة.

وأوضح عراقجي في مقابلة مع فوكس نيوز، أن الخلايا الإرهابية استخدموا أساليب على طريقة داعش وأحرقوا ضباط شرطة أحياء وقطعوا رؤوسهم.

وأكد عراقجي، أن إيران مستعدة للتفاوض و الدبلوماسية، لافتًا إلى أنهم أثبتوا ذلك خلال العشرين عاما الماضية.

ووجه وزير الخارجية الإيراني رسالة للولايات المتحدة، قائلاً:"رسالتي للولايات المتحدة هي أنه تبقى الدبلوماسية الطريق الأفضل بكثير من الحرب".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "أقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنت دمرت المنشآت والآلات في يونيو الماضي لكن التكنولوجيا لا يمكن قصفها و الإرادة لا يمكن تقييدها".