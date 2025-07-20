تفاصيل مصرع سيدة شنقًا داخل شقتها بالعمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة العمرانية، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص الأولي تبين وجود جثة لسيدة بها آثار خنق حول الرقبة.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، والتحفظ عليه تحت تصرفها، لحين ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات أسرية بين المتوفاة وزوجها، ورجحت أن تكون السيدة قد أقدمت على الانتحار شنقًا بسبب تلك الخلافات، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلّفت النيابة رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات، والاستماع لأقوال الزوج وشهود الواقعة للوقوف على الحقيقة كاملة.