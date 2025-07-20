إعلان

تفاصيل مصرع سيدة شنقًا داخل شقتها بالعمرانية

08:00 ص الأحد 20 يوليو 2025

جثة سيدة -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة العمرانية، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص الأولي تبين وجود جثة لسيدة بها آثار خنق حول الرقبة.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، والتحفظ عليه تحت تصرفها، لحين ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات أسرية بين المتوفاة وزوجها، ورجحت أن تكون السيدة قد أقدمت على الانتحار شنقًا بسبب تلك الخلافات، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلّفت النيابة رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات، والاستماع لأقوال الزوج وشهود الواقعة للوقوف على الحقيقة كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة الطب الشرعي جريمة قتل خلافات أسرية جثة سيدة داخل شقة سكنية مصرع سيدة شنقًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قتل "مايكل" وأخرج أحشاء الدكتور.. ماذا حدث في فيديو "مجزرة بولاق" المروع (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء