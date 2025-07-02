كتب- أحمد أبو النجا:

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية"، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض.

جاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة في مجال التدريب، وفي ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءاتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة.

وقد تولّى تقديم محاضرات الدورة القاضي الجليل المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدَّم شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في صقل مهارات المشاركين وتعزيز أدائهم المهني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في ضوء الأهمية البالغة لهذا الجانب من عمل النيابة العامة، لما يتطلبه من إلمام دقيق بأحكام القانون، واطلاع مستمر على أحدث الاتجاهات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، فضلًا عن ضرورة إتقان صياغة مذكرات الطعن بما يتوافق مع متطلبات المحكمة وما يوجبه القانون.

وقد هدفت الدورة إلى ترسيخ الفهم القانوني السليم لإجراءات الطعن بالنقض، وتنمية مهارات التحليل القانوني والصياغة الفنية، والتعرّف إلى أبرز الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى رفض الطعون، بالإضافة إلى استعراض أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في مجالات قانونية متعددة.