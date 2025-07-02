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فيديو يوثق تعرض سيدة للضرب أمام منزلها بالدقهلية.. والأمن يكشف التفاصيل

12:51 م الأربعاء 02 يوليو 2025

ضرب سيدة تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله اعتداء مجموعة من الأشخاص على سيدة بمحافظة الدقهلية، ما أثار حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبفحص الواقعة، تبيّن أنها تعود إلى مشاجرة وقعت يوم 19 من الشهر الجاري بين طرفين من سكان دائرة مركز شرطة طلخا. الطرف الأول ضم السيدة الظاهرة في الفيديو وشقيقيها، وأصيب اثنان منهم بكدمات متفرقة. أما الطرف الثاني فضم ثلاثة أشخاص، أحدهم أصيب بسحجة في الوجه، ولاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

وأوضحت التحريات أن الطرفين تبادلا الاعتداءات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، مما أسفر عن وقوع الإصابات المذكورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ضرب سيدة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة
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