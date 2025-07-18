إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم اليوم الجمعة.

تلقى مسؤولغرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي أمام المقابر إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق في طريقه إلى القاهرة.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.