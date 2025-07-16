

كتب - عاطف مراد:

تدخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار داخل شقته، حيث ظهر في بث مباشر على هاتفه المحمول، ممسكًا بسكين، ويهدد بإيذاء نفسه.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الشاب قبل إصابته، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة عليه.

وبمناقشته، قرر أنه أقدم على محاولة الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة ما وصفه بسوء معاملة والديه له، فيما أنكرت والدته تلك الاتهامات، مؤكدة أنه يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج منذ عام 2015 داخل إحدى المستشفيات النفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.