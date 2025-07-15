كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر من بؤر إجرامية شديدة الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة، في عدد من المحافظات، في إطار مواصلة جهود الوزارة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وضبط جالبي ومروّجي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط عناصر تلك البؤر، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 117 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وأكثر من 38 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش.

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.