"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال

كتب : محمد خيري

03:40 م 13/01/2026
أبدى الإعلامي خالد الغندور تخوفه من الحكم الجابوني بيير أتشو، المعين لإدارة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، المقرر إقامتها غدًا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن رسميًا تعيين أتشو حكمًا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "الحكم الجابوني اللي هيدير لقاء مصر مع السنغال كان حكم الفار في ماتش الجزائر ونيجيريا، وحرم الجزائر من ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، ولم يستدعِ الحكم لمشاهدة اللعبة".

وأضاف: "الصراحة أنا قلقان منه، ومن إنذاراته الكثيرة اللي ممكن تحرم لاعبين من المباراة التالية أو تتسبب في طرد أثناء اللقاء".

وتأتي تصريحات الغندور في ظل حالة من الترقب والحساسية الشديدة قبل مواجهة مصر والسنغال، في مباراة تحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

منتخب مصر منتخب السنغال مباراة مصر والسنغال مصر والسنغال خالد الغندور حكم مباراة مصر والسنغال

