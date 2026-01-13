إعلان

زعم قدرته على العلاج الروحاني.. سقوط دجال بكرموز في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

02:55 م 13/01/2026

المتهم

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته اعترف المتهم بنشاطه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العلاج الروحاني كرموز وزارة الداخلية قسم شرطة كرموز

