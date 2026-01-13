حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه بتهمة غسل الأموال

كتب– أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 4 ملايين جنيه، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عبر بث فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك".

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر مودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، وذلك عقب إدانتها في قضية الاتجار بالبشر.

وفي وقت سابق، أيدت محكمة النقض حكم حبس مودة الأدهم لمدة 6 سنوات، الصادر ضدها في قضية الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا