إعلان

حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه بتهمة غسل الأموال

كتب : أحمد عادل

03:47 م 13/01/2026

المتهمة مودة الأدهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب– أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 4 ملايين جنيه، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عبر بث فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك".

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر مودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، وذلك عقب إدانتها في قضية الاتجار بالبشر.

وفي وقت سابق، أيدت محكمة النقض حكم حبس مودة الأدهم لمدة 6 سنوات، الصادر ضدها في قضية الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الاقتصادية البلوجر مودة الأدهم غسل الأموال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه
أخبار المحافظات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
زووم

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
رياضة محلية

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
شئون عربية و دولية

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
رياضة محلية

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون