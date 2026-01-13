ضبط مالك مخزن يبيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالك مخزن يبيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه استمرارًا لجهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك المخزن التابع لإحدى المكتبات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، مخالفًا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط مالكه، وبحوزته قرابة 3900 نسخة كتاب دراسي خارجي بدون تصريح. وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق ربح مادي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.