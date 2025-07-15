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شهادات ووظائف مرموقة.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في القاهرة

11:12 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

قبض على متهم - ارشيفية

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كتب- أحمد أبو النجا:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب كيان تعليمي غير مرخص، لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات تؤهلهم للعمل في وظائف مرموقة.
وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.
وتبين أن المتهم كان يروج لدورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة مجالات، مدّعيًا أن تلك الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بالعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، خلافًا للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان المشار إليه، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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