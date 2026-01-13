إعلان

كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟.. أستاذ الفقه بالأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

10:19 ص 13/01/2026

الدكتور هاني تمام

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن من أعظم مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ما وقع في رحلة الإسراء والمعراج حين فُرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة الإلهية، حيث فُرضت في البداية خمسون صلاة في اليوم والليلة.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما نزل من لقاء الله سبحانه وتعالى تلقاه سيدنا موسى عليه السلام، فسأله عما فُرض عليه، فلما أخبره بأنها خمسون صلاة قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد جربت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى ربه فيُخفف عنه خمس صلوات في كل مرة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يراجع ربه بين مقام المناجاة وبين سيدنا موسى عليه السلام حتى استقرت الصلاة على خمس صلوات في العمل وخمسين في الأجر والثواب، بوحي من الله عز وجل: «هي خمس في العمل وخمسون في الأجر»، في مشهد عظيم يجمع بين الرحمة الإلهية والفضل الرباني.

وبيّن أن في هذا الموقف دلالات جليلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ لم يكتفِ بما فُرض أولًا، بل ظل يراجع ربه من أجل التخفيف عن أمته حتى وصلت الصلاة إلى الحد الذي تطيقه الأمة، ثم استحيا صلى الله عليه وسلم من كثرة المراجعة لما بقيت خمس صلوات، فوقف عند هذا الحد أدبًا مع الله سبحانه وتعالى.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا المشهد بين مقام الرحمة بالأمة ومقام الحياء والأدب مع الله عز وجل، وأن الصلاة بذلك صارت معراجًا يوميًا للمؤمنين، يعرجون فيها إلى ربهم خمس مرات في اليوم والليلة، يدخلون بها في أنوار الله سبحانه وتعالى، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة نور».

الدكتور هاني تمام رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة رحلة الإسراء والمعراج هاني تمام ببرنامج مع الناس

