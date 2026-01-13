صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)

8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

احتفل الفنان صبحي خليل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي، مساء أمس الإثنين، وذلك في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، من بينهم الفنان أحمد عبدالوهاب.

ونشر صبحي خليل صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا حبيبتي، عقبال الليلة الكبيرة".

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان صبحي خليل في الجزء السادس من مسلسل "المداح- أسطورة النهاية"، بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

