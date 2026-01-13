ضبط 13 متهمًا لاستغلال 19 طفلًا في التسول والبيع بالإلحاح بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 متهمًا بينهم 8 رجال و5 سيدات، سبعة منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

أسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 19 طفلًا معرضين للخطر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم هذا النشاط الإجرامي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما تم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

