ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 240 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات.

وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.