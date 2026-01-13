الداخلية: سحب 816 رخصة وضبط 843 مخالفة ورفع سيارات مهملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن سحب 816 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وبدء تفعيل اللوائح المرورية ضد المخالفين. وفي الوقت نفسه، تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق، باعتباره خطوة أساسية ضمن منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إتاحة خدمة التقديم والسداد الإلكتروني عبر بوابة مرور مصر، واستمرار العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساءً تيسيرًا للإجراءات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 843 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث جددت الوزارة مناشدتها بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من تواجدها الميداني، ونجحت في رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة للحد من المخالفات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، وتعزيز عوامل السلامة على الطرق.