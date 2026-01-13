إعلان

تسبب في إلغاء الامتحانات.. السيطرة على حريق معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:05 م 13/01/2026

قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب، صباح اليوم الثلاثاء، في مبنى بمعهد خدمة اجتماعية، بمنطقة محرم بك بحي وسط، ما تسبب في إلغاء امتحانات، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب داخل أحد مباني معهد خدمة اجتماعية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة، اندلاع النيران داخل أحد المباني بالمعهد أثناء انعقاد امتحانات الفترة الأولى، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي مباني المعهد، وذلك دون أي إصابات.

ووصفت إدارة المعهد الحريق بأنه محدود ولم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بين الطلاب أو العاملين، مشيدة بجهود الحماية المدنية والجهات المعنية في السيطرة على الحريق.

وأشار المعهد في بيان، إلى أنه جرى إلغاء امتحانات الفترة الأولى فقط حرصًا على سلامة الجميع، وسيجري إجراء امتحانات الفترة الثانية في مواعيدها المحددة دون أي تأجيل.

وأضاف أن المبنى آمن ولا توجد أي مخاطر تعوق سير العملية الامتحانية، وسيجري تحديد موعد لاحق لامتحانات الفترة التي جرى إلغاؤها، وسيتم الإعلان عنه في حينه- بحسب البيان.

