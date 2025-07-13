مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور



كتب - رمضان يونس:

مأساة كبيرة، حلت في قرية ذات الكوم في منشأة القناطر شمال الجيزة، في الساعات الأولي من صباح الأحد، راح ضحيتها فتاة ووالدتها جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة قرية نكلا.

تلقي قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من أهالي قرية نكلا مفاده بسقوط سيارة ملاكي في ترعة بالقرية دون أي

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات إسعاف وفرق بحث لانتشال الضحايا من مياة الترعة، إذ تبين أن السيارة سقطت في ترعة نكلا وداخلها سيدة وفتاة تبين أنهن من قرية ذات الكوم.

قوات الشرطة عززت بلودر لانتشال السيارة المنكوبة في الترعة بعدما انتشلا الضحايا من المياه.

أودعت الشرطة الضحايا في ثلاجة الموتي بإحدى المستشفيات لحين استخراج تصريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات بعد توقيع الكشف الطبي عليهن.