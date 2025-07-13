إعلان

مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور

06:59 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - رمضان يونس:

مأساة كبيرة، حلت في قرية ذات الكوم في منشأة القناطر شمال الجيزة، في الساعات الأولي من صباح الأحد، راح ضحيتها فتاة ووالدتها جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة قرية نكلا.

تلقي قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من أهالي قرية نكلا مفاده بسقوط سيارة ملاكي في ترعة بالقرية دون أي

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات إسعاف وفرق بحث لانتشال الضحايا من مياة الترعة، إذ تبين أن السيارة سقطت في ترعة نكلا وداخلها سيدة وفتاة تبين أنهن من قرية ذات الكوم.

قوات الشرطة عززت بلودر لانتشال السيارة المنكوبة في الترعة بعدما انتشلا الضحايا من المياه.

أودعت الشرطة الضحايا في ثلاجة الموتي بإحدى المستشفيات لحين استخراج تصريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات بعد توقيع الكشف الطبي عليهن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة الجيزة غرق سيارة في الجيزة أمن الجيزة غرق سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة