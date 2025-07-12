الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط ما يقرب من 4 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة المضاربة غير المشروعة على العملات الأجنبية، وما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي.