تحرير 121 ألف مخالفة مرورية وكشف حالات تعاطٍ على الطرق



كتب - علاء عمران:



واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 121,215 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وخلال الفحص الطبي، تم الكشف على 3711 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي المواد المخدرة لدى 483 منهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهود الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 389 سائقًا على الطريق الإقليمي، وتبين وجود 40 حالة تعاطٍ للمخدرات، بالإضافة إلى ضبط 22 محكومًا عليهم بإجمالي 38 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين.