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سيوف بوسط الشارع.. ضبط المتهمين بالاستعراض بسلاح في موكب زفاف | فيديو

05:10 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مستقلي مركبة "توك توك" بحمل أسلحة بيضاء والتلويح بها بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبحوزتهم (مركبة "توك توك" – وسلاحان أبيضان "المستخدمان في ارتكاب الواقعة"). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بحفل زفاف شقيقة أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية موكب زفاف توك توك أسلحة بيضاء
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