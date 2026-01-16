إعلان

سباق الموت على "رافد جمصة" بالدقهلية يسقط ضحيتين

كتب : رامي محمود

02:07 ص 16/01/2026

رافد جمصة

لقي شابان مصرعهما في حادث مأساوي على الطريق الدولي الساحلي "رافد جمصة" أمام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا في محافظة الدقهلية، إثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة نقل ثقيل أثناء مشاركتهما في "سباق عشوائي" للموتوسيكلات نظمه عدد من الشباب بالمنطقة.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، حول وقوع حادث تصادم مروع أثناء سباق دراجات نارية.

بانتقال ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد عيسى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين مصرع كل من "محمد رامي طارق" (17 عاماً)، و"محمد وائل محمد" (16 عاماً)، وكلاهما مقيم بقرية كفر دميرة الجديد.

كشفت التحريات الأولية أن الضحيتين كانا يستقلان دراجة نارية واحدة ويشاركان في سباق سرعة مع آخرين، ونتيجة للسرعة الجنونية وقيام أحدهما بحركات استعراضية خطرة (الاستلقاء على مقود القيادة)، اختل توازنهما واصطدما بقوة بسيارة نقل، مما أدى لوفاتهما في الحال.

نُقل الجثمانان إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، وحُرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حادث الدقهلية رافد جمصة سباق موتوسيكلات حوادث الطرق مركز طلخا

