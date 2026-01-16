"لعب برجولة".. نجيب ساويرس يتغنى بنجم المنتخب

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)

"الشورت واسع".. لقطة طريفة بين إمام عاشور وحسام حسن في مباراة مصر والسنغال

لعنة صاحب الأرض.. ماذا ينتظر السنغال أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، خلال الحديث عن نجوم منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحد المشجعين على منصة "إكس": "الوحيد اللى صعبان عليا هو صلاح اللى لعب 5 نسخ ولم يحقق البطولة بسبب المنظومة المنحازة على حساب المصلحة العامة".

ليرد رجل الأعمال نجيب ساويرس: "إمام عاشور لعب برجولة و حماس و طاقة عالية".

وخسر منتخب مصر من منتخب السنغال بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا



ويواجه منتخب مصر منتخب نيجيريا يوم السبت الساعة 6 مساء.

إقرأ أيضًا:

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

بيراميدز يعلن خضوع محمد حمدي لعملية جراحية