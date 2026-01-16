مباريات الأمس
"لعب برجولة".. نجيب ساويرس يتغنى بنجم المنتخب

كتب : محمد عبد الهادي

12:54 ص 16/01/2026 تعديل في 01:31 ص
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، خلال الحديث عن نجوم منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحد المشجعين على منصة "إكس": "الوحيد اللى صعبان عليا هو صلاح اللى لعب 5 نسخ ولم يحقق البطولة بسبب المنظومة المنحازة على حساب المصلحة العامة".

ليرد رجل الأعمال نجيب ساويرس: "إمام عاشور لعب برجولة و حماس و طاقة عالية".

وخسر منتخب مصر من منتخب السنغال بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا


ويواجه منتخب مصر منتخب نيجيريا يوم السبت الساعة 6 مساء.

