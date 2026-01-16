في أول يوم عمل.. نائبة تتقدم بـ10 أدوات برلمانية ضد الحكومة

في أول أيام العمل البرلماني لمجلس النواب، بعد تشكيل المجلس ولجانه، تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الأدوات البرلمانية المتنوعة، بلغت 10 أدوات، شملت سؤالًا برلمانيًا، وطلبات إحاطة، ومقترحات برغبة.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية، إن تقدمها بتلك الأدوات يأتي في إطار دورها الدستوري في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وطرح القضايا التي تمس احتياجات المواطنين في الملفات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية.

وشملت طلبات الإحاطة التي تقدمت بها النائبة ما يلي:

- توقف العمل بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان بمركز إسنا.

- دعم القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، وإنشاء مناطق صناعية للاستثمار.

- قصور شبكات الصرف الصحي وانقطاع الخدمة بمحافظة الأقصر.

- نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية في قرى المحافظة.

كما تقدمت النائبة بسؤال برلماني بشأن:

- حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا.

- تراجع جهود النظافة في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وما يترتب عليه من آثار بيئية وصحية.

وفي إطار المبادرات التنموية، قدمت النائبة مقترحات برغبة شملت:

- توفير أعمدة الإنارة بقرية أصفون المحاذدة بمركز إسنا.

- إعادة تشغيل المرسي السياحي بقرية وابورات المطاعنة بمركز إسنا، لتعزيز السياحة المحلية وإعادة القرية إلى الخريطة السياحية.

ويعكس نشاط النائبة ريهام عبدالنبي التزامها بالدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال متابعة القضايا الخدمية وحماية البيئة، والدفع بعجلة السياحة والاستثمار في الصعيد عمومًا والأقصر خصوصًا.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة