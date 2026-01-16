مباريات الأمس
"الشورت واسع".. لقطة طريفة بين إمام عاشور وحسام حسن في مباراة مصر والسنغال

كتب - يوسف محمد:

12:47 ص 16/01/2026
شهدت مباراة منتخب مصر أمام السنغال يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري، لقطة طريفة لإمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني مع حسام حسن.

والتقطت عدسات الكاميرات إمام عاشور، وهو يتحدث مع حسام حسن لتغيير الشورت الخاص به لأنه واسع وغير مريح له في الملعب، ثم توجه إلى خارج أرضية الملعب وقام باستبداله بالفعل، بعدما أحضر عامل المهمات بالمنتخب شورت للاعب.

وشارك إمام عاشور، مع منتخب مصر في مباراة السنغال يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي انتهى لصالح أسود التيرانجا، بهدف دون مقابل في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، يوم السبت المقبل 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

الموت يفجع مدرب حراس الأهلي السابق

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال حسام حسن إمام عاشور

