شهدت مباراة منتخب مصر أمام السنغال يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري، لقطة طريفة لإمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني مع حسام حسن.

والتقطت عدسات الكاميرات إمام عاشور، وهو يتحدث مع حسام حسن لتغيير الشورت الخاص به لأنه واسع وغير مريح له في الملعب، ثم توجه إلى خارج أرضية الملعب وقام باستبداله بالفعل، بعدما أحضر عامل المهمات بالمنتخب شورت للاعب.

وشارك إمام عاشور، مع منتخب مصر في مباراة السنغال يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي انتهى لصالح أسود التيرانجا، بهدف دون مقابل في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، يوم السبت المقبل 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

