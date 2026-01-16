احتفت دار أوبرا الإسكندرية بروائع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، واستعادت تترات أعماله الخالدة بالدراما المصرية، في ليلة استثنائية أحيتها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وسط حضور جماهيري على مسرح "سيد درويش".

وتأتي الاحتفالية، التي أقيمت مساء الخميس، برعاية وزارة الثقافة ورئيس دار الأوبرا الدكتور علاء عبد السلام، ضمن جهود المؤسسة لصون الهوية الموسيقية وإعادة تقديم أعمال الرموز الفنية التي شكلت الوجدان العربي بأسلوب عصري يحافظ على أصالتها.

توليفة من سحر الدراما والموسيقى

شهد الحفل استحضارًا لزمن الفن الجميل، حيث تضمن البرنامج باقة من تترات المسلسلات والأعمال الغنائية التي صاغها الشريعي.

وبدأ الحفل بفقرة موسيقية مميزة، تلاها صعود نجوم الأوبرا الذين تألقوا في أداء أعمال كتبت بكلمات الشاعر الراحل سيد حجاب، ومنها "أرابيسك" و"الأيام" و"الشهد والدموع" بصوت الفنان أحمد عصام.

واستعاد الجمهور ذكريات تراث الموسيقى المرتبطة بمدينة الإسكندرية، مع الفنان محمد طارق في تترات "أبو العلا البشري" و"زيزينيا"، بينما قدمت الفنانة مي حسن "يا حبيبتي يا مصر"، وأطربت آيات فاروق الحضور بـ "هنا القاهرة"، فيما اختتمت الفنانة إيناس عز الدين فقراتها الفردية برائعة "أكتر من روحي" وتتر مسلسل "العائلة".

"الحدود".. ختام يليق برحلة إبداع عمار الشريعي

وفي ختام الحفل، توحدت أصوات النجوم الخمسة في أداء جماعي لأغنية "الحدود"، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير وطالب بإعادة الفقرات، مؤكدين أن إبداعات عمار الشريعي ستظل باقية كجزء أصيل من التراث الفني العربي، وقدرة دار الأوبرا على إحيائها بمهارة فنية عالية.