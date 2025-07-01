"فيديو مسيء".. الداخلية تكشف هوية المتهمين بالتنمر على مشرد بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تدول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص بتصوير آخر حال تنمره على أحد المواطنين المشردين بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد مكان ارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وضبط مرتكبها والقائم على تصوير المقطع (طالبان – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتصوير المقطع بقصد المزاح ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري إيداع المشرد بإحدى دور الرعاية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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