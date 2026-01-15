استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة

وكالات

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن رئيس وزراء اليمن قدم استقالة حكومته مساء اليومالخميس، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي.

وأكدت الوكالة اليمنية، أنه تم تعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس، تعيين عضوين جديدين في المجلس للحلول محل عضوين تم إسقاط عضويتهما.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي عضوا في مجلس القيادة الرئاسي".