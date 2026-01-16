إعلان

تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام المقبل

كتب : أحمد الجندي

01:00 ص 16/01/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليابان تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التعليم من خلال عدد من المشروعات التعليمية، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية.

وأشار الوزير، إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال 5 سنوات، والعمل على تنفيذ ذلك وفق خطة مدروسة وبوتيرة متسارعة، فضلًا عن تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، بداية من العام الدراسي المقبل، بتطبيقها في 10 مدارس كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال لقائه يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، والوفد المرافق له، في لقاء يعكس متانة الشراكة المصرية اليابانية.

واستعرض الوزير، مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التجربة حققت نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تنمية مهارات الطلاب، وهو ما شجع الوزارة على التوسع في إدخال مادة البرمجة داخل منظومة التعليم الفني، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك نحو 5 ملايين طالب يدرسون البرمجة باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي، في إطار بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات التفكير، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي.

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

للثانوية العامة والأزهرية.. كليات بحد أدنى 53% بتنسيق نصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف اليابان المدارس المصرية اليابانية الشراكة المصرية اليابانية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق
أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي
إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
