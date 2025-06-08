ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب- أحمد عادل:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإضفاء طابع شرعي عليها، وبلغت قيمة الممتلكات المتحصلة من الجريمة نحو 50 مليون جنيه تقريبًا.