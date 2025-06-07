سقوط عصابة أجنبية للإتجار بمخدر "الآيس" في مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص من جنسية أجنبية، أثناء قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، ويقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وخلال ضبطهم، عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.