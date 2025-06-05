ضبط عاملين شرعا في قتل آخر بأسلحة بيضاء بالدقهلية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخصين على آخر بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مشادة كلامية بين مصاب بجرح قطعى باليد وطرف ثانى (عاملين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم؛ بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث الإصابة المشار إليها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.