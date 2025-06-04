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الداخلية تكشف تفاصيل تعدي "سائق" على طلاب مدرسة بالطالبية

08:11 م الأربعاء 04 يونيو 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ويتعدى بالضرب على طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة بعضهم.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من نجل شقيق القائم بالنشر طالب بذات المدرسة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام – مصاب بجرح قطعي، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض من قبل شخص يقود مركبة "توك توك"، وتبين أن له معلومات جنائية.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام الطالب المُبلّغ وأحد أصدقائه بـالتنمر على أحد كبار السن، ما دفعه لنهرهم، فبادلوه بالسباب، مما أدى إلى تطور الأمر لمشاجرة استخدم خلالها السلاح الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

المتهم 1

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وزارة الداخلية سائق يتعدى بالضرب على طلاب النيابة العامة التنمر الطالبية
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