كتب- أحمد أبو النجا:

تُعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، للإعلان عن كافة المواعيد والإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب جميع تفاصيل العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت – أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعًا صباح اليوم ذاته، لاستعراض التقرير النهائي المُعد من المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن جميع الاستعدادات والجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، يعقبه المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في مقر مسرح التليفزيون المصري بماسبيرو.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزيتها الكاملة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى اكتمال الجوانب اللوجستية كافة التي تضمن سير العملية الانتخابية بانضباط، تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

كما أشارت إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات، شملت التدريب على استخدام التطبيقات الإلكترونية التي أعدّتها الهيئة، إلى جانب إجراءات تلقي أوراق الترشح وفحصها، فضلًا عن توفير أجهزة الباركود والماسح الضوئي والطابعات داخل مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأضافت الهيئة أنه تم إعداد جميع النماذج القانونية المطلوبة، من طلبات الترشح وبطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر الفرز وغيرها، بما يتفق مع أحكام القانون.

كما أعلنت الهيئة الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المعنية بمتابعة الانتخابات، وشملت الإجراءات قيد المنظمات الجديدة التي تقدّمت بطلبات، وتجديد قيد المنظمات التي شاركت في الاستحقاقات السابقة.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية، والتأكد من جاهزيتها وتوافر الشروط القانونية بها كمقار انتخابية، بالتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية.

كما تم تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخوّل لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوص المطلوبة قانونًا ضمن مستندات الترشح.

وأوضحت الهيئة أن الجهاز التنفيذي أجرى برامج تدريب شاملة لـ 10,600 قاضٍ مشرف على العملية الانتخابية، تم تنفيذها بتقنية الفيديو كونفرانس، واشتملت على التدريب على التطبيقات الإلكترونية الحديثة وآليات العمل المستحدثة التي تسهّل العملية الانتخابية وتُيسرها على الناخبين.

وشدّدت الهيئة على اهتمامها الكبير بـ ذوي الهمم، خصوصًا ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، من خلال توفير التسهيلات والإرشادات وبطاقات الاقتراع المناسبة داخل اللجان، بما يمكّنهم من أداء حقهم الدستوري بسهولة.

كما أشارت إلى التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية بشأن جميع الترتيبات اللوجستية المتعلقة بتصويت المصريين المقيمين خارج البلاد.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أنه تم الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، ومصلحة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، والجهات القضائية المعنية، بما يشمل استبعاد المتوفين وفقًا للبيانات الرسمية الواردة من وزارة الصحة.