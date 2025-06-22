مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه في أسوان

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من عناصر البؤر الإجرامية المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك بعدة محافظات.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

كانت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة أسوان، سبق اتهامه في جنايتين "سلاح – مخدرات".

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم: أكثر من 496 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بانجو، هيروين، شابو، هيدرو)، ونحو 50 ألف قرص مخدر، و33 قطعة سلاح ناري (2 رشاش جرينوف، 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 26 طبنجة، فرد خرطوش)، و14 مسدس صوت.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.