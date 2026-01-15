إعلان

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)

كتب : عمرو صالح

05:04 م 15/01/2026

الكلاب الضالة

كشف حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن طرق مكافحة الكلاب الضالة التي تتبعها وزارة الزراعة للحد من انتشارها وذلك بعد أن رصد استغاثات متكررة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من ارتفاع أعدادها وتهديدهم خلال رحلة حياتهم اليومية.

وقال "الأقنص"، فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة من شأنها أن تكافح ظاهرة ارتفاع أعداد كلاب الشوارع مع المحافظة على حياتهم وذلك بعد رصد ارتفاع أعدادها بشكل كبير في عدة مناطق.

وأوضح الأقنص، أن هيئة الخدمات البيطرية عمدت على صيد الكلاب بأماكن تجمعاتها بطرق طبية عالية الدقة تحافظ على حياة الكلب مؤكدا على أن الأطباء القائمين بتلك المهمة تلقوا دورات تدريبية مكثفة للتعامل مع الحيوانات الضارة وكلاب الشوارع.

وتابع: عندنا 6 عربات لصيد الكلاب الضالة ونقلها لأماكن الإيواء ونستهدف وصولهم إلى 30 عربة خلال الشهور القادمة.

وأشار الأقنص إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن مراكز إيواء الكلاب منتشرة ب12 محافظة تقوم جميعها على إجراء العمليات الجراحية لتخصينها وتقديم الرعاية الطبية لها.

الكلاب الضالة حامد الأقنص الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

