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رحلة وفاء.. أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج | فيديو وصور

04:07 م الإثنين 02 يونيو 2025
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  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (4)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (5)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (6)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (7)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (8)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (9)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (10)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (3)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (12)
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    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (13)
  • عرض 13 صورة
    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (11)
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    أسر شهداء الشرطة يغادرون إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج (1)
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كتب – أحمد أبو النجا:

في لمسة وفاء وعرفان، غادرت بعثة من أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة، متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ضمن منظومة الرعاية والدعم التي تقدمها وزارة الداخلية لأهالي الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إن مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات كان في وداعهم بمطار القاهرة، وسط أجواء روحانية خاشعة ومشاعر فخر واعتزاز.

واختارت الوزارة فنادق إقامة قريبة من الحرم المكي الشريف، حيث حظي الحجاج باستقبال حافل يليق بتضحيات أبنائهم.

وأعرب أهالي الشهداء عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية، مؤكدين أن هذه الرحلة الإيمانية تمثل تقديرًا غاليًا لدماء أبنائهم التي روت تراب الوطن.

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شهداء الشرطة مطار القاهرة فريضة الحج وزارة الداخلية
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